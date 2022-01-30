Умер Герман Тюленин — бывший главный архитектор Новосибирска

Архитектор скончался в 88 лет. Фото: страница Игоря Поповского в facebook

В Новосибирске скончался Герман Тюленин — бывший главный архитектор города, спроектировавший «Родники» и «Снегири». Об этом этом сообщил его знакомый, новосибирский архитектор Игорь Поповский на странице в Facebook.

Герман Александровиумер после продолжительной болезни, архитектору было 88 лет.

— Герман Тюленин участвовал в проектировании Новосибирского научного центра СО АН СССР, Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, жилых комплексов «Красная горка», «Снегири», «Родники» в Калининском районе Новосибирска. Автор проектов бассейна «Нептун» в Новосибирске, санатория «Алтай» курорта Белокуриха в Алтайском крае, генерального плана научного центра и застройки жилой зоны СО ВАСХНИЛ, — сообщил архитектор Игорь Поповский.

Герман Тюленин был награжден медалью «За трудовую доблесть» и Государственной премией СССР. В последние годы был членом президиума градостроительного совета мэрии города Новосибирска, научно-технического совета при Новосибирском театре опере и балета и попечительского совета НГАСУ.

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