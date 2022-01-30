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Происшествия30 января 2022 3:44

В Новосибирске пьяный угонщик не смог завести автомобиль

Мужчина хотел доехать до дома на чужом авто, но его поймали
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Подозреваемый хотел доехать домой на чужом авто

Подозреваемый хотел доехать домой на чужом авто

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полиция задержала 32-летнего рецидивиста за попытку угона Nissn Presea. Инцидент произошел в Калиниском районе — об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Местный житель сообщил, что от дома по улице Тюленина похищен его автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили транспортное средство недалеко от дома, в котором проживает заявитель, — сообщили в полиции.

Оперативники нашли подозреваемого — 32-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого. Мужчина жил в Первомайском районе и решил добраться домой с «Родников» на чужом авто. Подозреваемый оттолкнул Nissan с места парковки, но не смог его завести.

Следователи возбудили уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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