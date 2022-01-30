В Новосибирске пьяный угонщик не смог завести автомобиль

Подозреваемый хотел доехать домой на чужом авто Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полиция задержала 32-летнего рецидивиста за попытку угона Nissn Presea. Инцидент произошел в Калиниском районе — об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Местный житель сообщил, что от дома по улице Тюленина похищен его автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили транспортное средство недалеко от дома, в котором проживает заявитель, — сообщили в полиции.

Оперативники нашли подозреваемого — 32-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого. Мужчина жил в Первомайском районе и решил добраться домой с «Родников» на чужом авто. Подозреваемый оттолкнул Nissan с места парковки, но не смог его завести.

Следователи возбудили уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.