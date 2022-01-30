Доставщик пиццы на иномарке сбил пешехода под Новосибирском

Мужчина не получал серьезных травм
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Бердске доставщик пиццы на «Тойоте» сбил мужчину, переходившего дорогу. ДТП произошло вечером 29 января.
— В Бердске курьер доставки пиццы на седане Toyota Corona Premio сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход серьезно не пострадал, — написал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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