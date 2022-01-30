Погода в Новосибирске на 30 января 2022 года: будет морозно и облачно

Погода в Новосибирске на 30 января 2022 года обещает быть облачной и морозной. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 30 января 2022 года обещает быть облачной и морозной. Вечером и рано утром, по прогнозам синоптиков, температура может опуститься вплоть до -25 градусов.

— В воскресенье, 30 января, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможна изморозь. На дорогах будет гололедица, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Ночью в пригороде температура воздуха опустится вплоть до -19…-25 градусов, днем ожидается -12…-14 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со средней скоростью 2-7 метров в секунду.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. Только они обещают сибирякам чуть более теплый и солнечный день.

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