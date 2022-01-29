В Академгородке мужчину с лыжами обвинили в преследовании школьницы

Пока девочка открывала дверь в подъезд, мужчина просто стоял и ждал. Фото: кадры из видео

В Советском районе Новосибирска на камеру видеонаблюдения попал подозрительный мужчина с лыжами, который некоторое время шел прямо за маленькой девочкой пока его не спугнули прохожие. Инцидент произошел днем в пятницу, 28 января.

— Камеры наблюдения зафиксировали странную картину у одного из домов на улице Иванова, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

На кадрах видео мужчина в красной куртке и с лыжами в руках сначала шел по своим делам, а когда мимо него прошла маленькая девочка, последовал за ней до самого подъезда. Там его окрикнул мужчина в черном, и он сбежал.

Видеозапись с произошедшим быстро разлетелась по соцсетям. В комментариях под роликом некоторые сибиряки писали, что мужчина не совсем психически здоров и специально никому вред причинить не желает.

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