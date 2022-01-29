В Новосибирске «Форд» сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Советском районе вечером в субботу, 29 января.

— Примерно в семь часов вечера 36-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» напротив дома №14 по улице Арбузова сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и ушиб левого бедра. На месте произошедшего работает экипаж ДПС.

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