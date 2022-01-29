В Новосибирске у около торгового центра «Версаль» загорелась машина

О пострадавших не сообщалось. Фото: кадры из видео
В Ленинском районе Новосибирска у торгового центра «Версаль» загорелся автомобиль. Видео и фото с места произошедшего очевидцы выложили в сеть. Инцидент случился вечером в субботу, 29 января.
Сейчас на месте работают пожарные. Причина возгорания пока неизвестна. Но сибиряки уже начали делать свои предположения в комментариях под видео в паблике ВКонтакте «Инцидент Новосибирск»:
— Говорят, загорелся, потому что врезался в опору ТЦ.
— Да не из-за ДТП он горит. Под машиной что-то лежало.
— Аккумулятор взорвался у него, — пишут люди.
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