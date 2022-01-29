В Новосибирской области еще 487 человек заразилось коронавирусом

За сутки умерло еще 13 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за сутки заболевших ковидом прибавилось на 487 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 655 случаев коронавируса. Из числа заболевших 11 811 — дети. Вылечилось же 74 355 пациентов.

— За последние сутки от коронавируса в регионе скончались еще 13 человек: трое мужчин и десять женщин, все старше 60 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 4 606 человек, — сообщили в оперштабе.

В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус находится 2 451 пациент, в том числе 124 ребенка; в реанимации — 270 человек, на ИВЛ — 51 пациент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.