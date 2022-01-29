«Он не ехал ни за какой закладкой»: родственники новосибирца, убитого таксистом, рассказали о погибшем

Таксист (слева) нанес пассажиру (справа) три удара ножом. Фото: соцсети/ СУ СК РФ по Новосибирской области.
Родственница убитого в такси новосибирца рассказала подробности конфликта. Напомним, во время поездки 41-летний таксист остановил машину возле остановки общественного транспорта «Разъезд Иня» и три раза ударил 27-летнего пассажира ножом в грудь. ОТ полученных травм парень скончался.
Семья умершего пассажира уверяет — поводом для ссоры стал разговор о тюрьме:
— Он не был наркоманом, не ехал ни за какой закладкой. Ехал к другу, завязался разговор про тюрьму, кто и где сидел. Водитель говорит, что якобы он не сидевший, хотя я уверена, что это не так. Таксист схватился за нож, племянник пытался его успокоить, — рассказала КП-Новосибирск свою версию случившегося тетя погибшего Тамара Чусовская.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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