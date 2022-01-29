В Новосибирске «Тойота» сбила 14-летнюю девочку

Девочка не только сломала нос, также ушибла голову и заработала ссадины. Фото: ГИБДД по НСО

В Калининском районе Новосибирска на проезжей части сбили 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в пятницу, 28 января.

— Напротив дома №7 по улице Учительской 33-летний водитель за рулем Toyota Corolla сбил 14-летнего подростка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, — рассказали в городской Гоставтоинспекции.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с переломом носа, а также ушибами и ссадинами на ногах и голове. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.

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