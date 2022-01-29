В Новосибирске поймали мужчину, воровавшего аккумуляторы из грузовиков

Аккумуляторы были вытащены из машин без сигнализации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Октябрьском районе Новосибирска задержали мужчину, который воровал аккумуляторы из отечественных грузовиков. Краденное он сбывал, а деньги тратил на личные нужды.

— Задержанным оказался 47-летний мужчина житель Октябрьского района. На данный момент установлена его причастность к 10 кражам аккумуляторов, — рассказали в областном МВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ за кражу. Пока будет идти расследование, он будет находиться под подпиской о невыезде.

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