В Новосибирске поймали мужчину, воровавшего аккумуляторы из грузовиков

Аккумуляторы были вытащены из машин без сигнализации.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Октябрьском районе Новосибирска задержали мужчину, который воровал аккумуляторы из отечественных грузовиков. Краденное он сбывал, а деньги тратил на личные нужды.
— Задержанным оказался 47-летний мужчина житель Октябрьского района. На данный момент установлена его причастность к 10 кражам аккумуляторов, — рассказали в областном МВД.
На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ за кражу. Пока будет идти расследование, он будет находиться под подпиской о невыезде.
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