В Новосибирске пассажира такси увезли на скорой после ДТП

Пассажира такси поставили в больницу. Фото: «АСТ-54»

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием такси. Авария случилась ночью в субботу, 29 января.

— На пересечении улиц Воинской и Автогенной водитель такси попал в ДТП, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: «АСТ-54»

Также по словам подписчиков, пассажира такси увезли на машине скорой помощи. Пока неизвестно при каких обстоятельствах произошло ДТП, но на фото рядом с пострадавшей машиной еще и самосвал, который по виду похож на КамАЗ. В Госавтоинспекции по Новосибирску пока никак не прокомментировали произошедшее.

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