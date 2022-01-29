Работник скорой поблагодарил новосибирца, угостившего чаем врачей и спасателей, прибывших на пожар

Молодой человек разливал горячий чай и угощал печеньем.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Работник скорой помощи поблагодарил в соцсетях новосибирца, который приготовил чай специально для медиков и пожарных, прибывших на выезд к горящему дому.
— Молодой паренек прикатил садовую тележку, в которой стояла кастрюля с горячей водой, заварник, стаканы, печенье и просто так раздавал чай пожарным, бригаде скорой помощи, пострадавшим и их родным, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Автора поста, который был на пожаре в составе бригады скорой помощи, восхитило, что молодой человек решил посильно помочь спецслужбам, а не снимать происходящее, чтобы потом выложить в сеть.
— Дружище, ты очень хороший человек, спасибо тебе огромное за твою доброту, отзывчивость и желание хоть как-то помочь людям, — поблагодарил подписчик.
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