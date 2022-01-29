Кому тигр принесет удачу: новосибирский востоковед составил гороскоп на 2022 год

Тигр черного цвета придет к нам, по восточному календарю, 1 февраля. Фото: Новосибирский зоопарк

Тигр черного цвета придет к нам, по восточному календарю, 1 февраля. Именно в этот день в Китае отмечают новый год. Новосибирский востоковед, профессор Института Конфуция и Гуманитарного института НГУ Сергей Комиссаров составил для издания «Навигатор» гороскоп, чтобы узнать, кому же повезет в 2022 году.

— Наиболее благосклонен год к тем, кто родился под знаком Барана или же Овцы. Их ждет активная деятельность во всех сферах и благополучие в семье. Для Лошадей он также будет удачным и радостным, благоприятным для обучения и самосовершенствования, хотя возможны некоторые непредвиденные расходы, — пояснил специалист. — Удача в семье и на работе будет сопутствовать Собакам, а Петухов ожидают карьерные победы. Правда, и тем, и другим придется пройти через мелкие домашние неурядицы. Сравнительно неплох будущий год для Зайцев — хотя и без особых взлетов, но и без сложностей, довольно спокойный

Удачным год будет и для самих тигров. Им он сулит много новых хороших друзей, однако в то же время напоминает о том, как важно уметь сдерживать собственную склонность к авантюрам.

— Для второй половины «звериного царства» прогнозы не столь оптимистичны. Трудно будет Крысам, у них возможны неожиданные неудачи. Различные затруднения ждут Быков (Буйволов), которым в итоге придется заняться собственной переоценкой, — продолжает специалист. — У Драконов возможны препятствия в осуществлении задуманных планов, конфликты в семье и с друзьями. Змеям понадобится все их терпение для преодоления череды мелких неурядиц. Для Обезьян сохранится угроза серьезных неприятностей, которых, впрочем, можно избежать уже проверенным способом, отправившись в путешествие. Свиньям грозят возможные финансовые проблемы, в том числе с возвратом долгов.

При этом специалист отмечает, что все прогнозы и предсказания — носят всего лишь вероятностный характер и являются только одним из возможных вариантов развития событий, который человек в силах изменить по своему желанию.

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