В Новосибирской области за неделю поймали 709 безмасочников

Составлено 709 административных протоколов на физических лиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за прошедшую неделю было проведено почти две тысячи рейдов с проверкой соблюдения в регионе противоэпидемиологических мер. Напомним, недавно Роспотребнадзор официально подтвердил наличие в регионе варианта коронавируса «омикрон», а оперштаб выдал рекордную статистику по заболеваемости — за сутки ковидом заразились 411 человек.

— За неделю на территории региона было проверено 1827 объектов, в том числе по использованию QR-кодов — 330, выявлено 46 нарушений и составлено 22 административных протокола, направлено в суд — 21. Составлено 709 административных протоколов на физических лиц, — пояснили в областном правительстве. — За неделю проведено 180 проверок предприятий торговли и общественного питания по соблюдению режима повышенной готовности, в том числе проверено 87 объектов в 5 крупных торговых центрах и 93 отдельно стоящих предприятия. У 5 организаций выявлены нарушения.

Проходили проверки и на транспорте: во время 15 рейдов к административной ответственности привлекли 13 человек и одного перевозчика. Продолжаются также проверки в торговых объектах и подъездах жилых домов, а также гостиницах и санаториях.

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