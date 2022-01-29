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Происшествия28 января 2022 23:17

Новосибирец в шортах ограбил аптеку после ссоры с фармацевтом

Он украл из кассы 700 рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
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Мужчина не смог объяснить, почему решил ограбить аптеку.

Мужчина не смог объяснить, почему решил ограбить аптеку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Новосибирске пьяный мужчина в шортах ограбил аптеку, потому что был недоволен обслуживанием. Он украл из кассы 700 рублей и сбежал.

Незадолго до кражи мужчина купил в этой аптеке лекарство, потом вернулся, чтобы поменять покупку и поссорился с фармацевтом. Примечательно, что одет мужчина был только в куртку и шорты.

— По горячим следам был задержан 41-летний мужчина, проживающий недалеко от места преступления. Ранее судим не был, — рассказали в региональном МВД.

Оказалось, что мужчина был пьян, когда грабил аптеку, и объяснить причины своего поступка он не смог. На него завели уголовное дело по 161 УК РФ за грабеж.

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