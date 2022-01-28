В Новосибирской области пенсионер покончил с собой после смерти жены

В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой. Трагедия произошла в одном из сел Тогучинского района.
— Смерть мужчины констатировали приехавшие на месте врачи скорой помощи. Выяснилось, что сибиряк покончил с собой. Пенсионер не злоупотреблял спиртным, не оставил записки. Однако известно, что недавно в его жизни произошло печальное событие — не стало его супруги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас в обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранители.
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