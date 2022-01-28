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Происшествия28 января 2022 17:42

В Новосибирской области пенсионер покончил с собой после смерти жены

Сейчас в произошедшем разбирается полиция
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой.

В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой. Трагедия произошла в одном из сел Тогучинского района.

— Смерть мужчины констатировали приехавшие на месте врачи скорой помощи. Выяснилось, что сибиряк покончил с собой. Пенсионер не злоупотреблял спиртным, не оставил записки. Однако известно, что недавно в его жизни произошло печальное событие — не стало его супруги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас в обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранители.

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