В Новосибирской области пенсионер покончил с собой после смерти жены

В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области 82-летний мужчина покончил с собой. Трагедия произошла в одном из сел Тогучинского района.

— Смерть мужчины констатировали приехавшие на месте врачи скорой помощи. Выяснилось, что сибиряк покончил с собой. Пенсионер не злоупотреблял спиртным, не оставил записки. Однако известно, что недавно в его жизни произошло печальное событие — не стало его супруги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас в обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.