В Новосибирске 29 января уберут снег на 29 улицах

С начала сезона убрали более 991 тысячи кубометров снега. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирске с начала зимнего сезона на улицах и проезжих частях города убрали более 991 тысячи кубометров снега. А за четверг, 27 января, было вывезено более 14 тысяч кубометров снега, на дорогах против гололеда было использовано более 58 тонн «Бионорда» и почти 600 тонн специальной смеси из отсева горных пород. Днем на уборку город выехало 163 единицы техники, а ночью — 235 единиц.

В ночь на 29 января снег уберут:

— в Дзержинском районе — на улице Республиканской;

— в Калининском районе — на улице Народной;

— в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко и Бугринском мосту;

— в Ленинском районе — на проспекте Карла Маркса;

— в Октябрьском районе — на улицах Лобова и Воскова;

— в Первомайском районе — на Бердском шоссе;

— в Советском районе — на мосту ГЭС и улицах Бердышева, Академика Ржанова и Правды;

— в Центральном округе — на улицах Фрунзе, Ольги Жилиной, Селезнева, Залесского и Тоннельном спуске.

А днем 29 января, снег уберут:

— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;

— в Калининском районе — на улице Гребенщикова;

— в Кировском районе — на улице Беловежской;

— в Ленинском районе — на улице Титова;

— в Октябрьском районе — на улице Кирова;

— в Первомайском районе — на улице Первомайской;

— в Советском районе — на улицах Гидростроителей и Терешковой;

— в Центральном округе — на Красном и Комсомольском проспектах, улицах Аэропорт и Ипподромской.

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