В Новосибирске 29 января уберут снег на 29 улицах

С начала сезона убрали более 991 тысячи кубометров снега.
Фото: Ксения Высотина
В Новосибирске с начала зимнего сезона на улицах и проезжих частях города убрали более 991 тысячи кубометров снега. А за четверг, 27 января, было вывезено более 14 тысяч кубометров снега, на дорогах против гололеда было использовано более 58 тонн «Бионорда» и почти 600 тонн специальной смеси из отсева горных пород. Днем на уборку город выехало 163 единицы техники, а ночью — 235 единиц.
В ночь на 29 января снег уберут:
— в Дзержинском районе — на улице Республиканской;
— в Калининском районе — на улице Народной;
— в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко и Бугринском мосту;
— в Ленинском районе — на проспекте Карла Маркса;
— в Октябрьском районе — на улицах Лобова и Воскова;
— в Первомайском районе — на Бердском шоссе;
— в Советском районе — на мосту ГЭС и улицах Бердышева, Академика Ржанова и Правды;
— в Центральном округе — на улицах Фрунзе, Ольги Жилиной, Селезнева, Залесского и Тоннельном спуске.
А днем 29 января, снег уберут:
— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского;
— в Калининском районе — на улице Гребенщикова;
— в Кировском районе — на улице Беловежской;
— в Ленинском районе — на улице Титова;
— в Октябрьском районе — на улице Кирова;
— в Первомайском районе — на улице Первомайской;
— в Советском районе — на улицах Гидростроителей и Терешковой;
— в Центральном округе — на Красном и Комсомольском проспектах, улицах Аэропорт и Ипподромской.
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