Погода в Новосибирске на 29 января 2022 года: выходные обещают потепление

Днем обещают около -12 градусов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 29 января 2022 года станет немного теплее. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
— Ночью температура в Новосибирске опустится до -17…-19, в пригороде -22…-24. Днем будет — -12…-14 градусов. Будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура поднимется до -16…-21, при прояснениях -27. Днем будет -11…-16 градусов. Синоптики обещают небольшой снегопад ночью в отдельных районах, днем без осадков, гололедицу, изморозь и туманы.
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