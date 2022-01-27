В Новосибирске представили проект реконструкции набережной ОбьГЭС

Перс-волнолом и множество скамеек для отдыха. Фото: дизайн-проект набережной ОбьГЭС

В Новосибирске началось онлайн-обсуждение проекта по благоустройству набережной в микрорайоне ОбьГЭС. Очное же обсуждение состоится 29 января в ДК «Приморский». Проект для ознакомления можно скачать на сайте «Зеленый Новосибирск».

Крытые застекленные беседки со всеми удобствами. Фото: дизайн-проект набережной ОбьГЭС

— Сейчас набережная находится в плачевном состоянии. Она непросто не ухожена, там даже не туалетов и мест, где можно отдохнуть или просто укрыться от дождя. Негде играть детям, нет разделения дорожек для велосипедистов и пешеходов, нет каких-либо торговых точек, чтобы просто купить попить. Там много чего нет, — рассказали сибиряки во время опроса о проблемах территории набережной.

Деревянные трибуны для любования набережной. Фото: дизайн-проект набережной ОбьГЭС

И проект благоустройства набережной предложил, как решить эти проблемы.

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