Новосибирцы стали вторыми в мировом рейтинге поедателей суши

Любовь новосибирцев к суши обескуражила иностранцев, ведь здесь нет моря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы оказались самыми преданными фанатами суши в России и вторыми — в мире. Австралийский кулинарный журнал Chef's Pencil провел исследование на основе анализа Google Trends.

— Самое известное во всем мире японское блюдо — суши — заняло 5-е место среди самых популярных продуктов, которые выкладывают в Instagram, сразу после мороженого и пиццы. Несомненно, суши являются главным экспортным продуктом Японии и любимы во всем мире. Но где именно суши наиболее популярны в мире? — написали авторы Chef's Magazine.

Авторы исследования посмотрели запросы пользователей, связанные с суши на всех языках в сотнях городов мира. Первое место занял Ванкувер - это портовый город, где традиционно любят есть морскую рыбу, а суши продают даже в метро. Путеводители сообщают о более чем 600 точек продажи суши в метро Ванкувера и переходах.

Второе место занял Новосибирск, расположенный в тысячах километров от ближайшего моря.

— Россия и несколько других бывших советских республик почти одержимы суши. Вместе с пиццей суши являются самой популярной едой на вынос, а в крупных городах суши теперь часто входят в меню ресторанов, — пишут ресторанные эксперты.

Однако в общем рейтинге стран - любителей суши Россия заняла лишь седьмое место, уступив Японии, Украине, Дании, Беларуссии, Молдове и Швеции.

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