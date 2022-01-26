В Новосибирске проехавший на красный «Мерседес» устроил массовое ДТП

В Новосибирске проехавший на красный свет «Мерседес» устроил массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске проехавший на красный свет «Мерседес» устроил массовое ДТП. Авария случилась в центре города вечером, 26 января.

— Сегодня, около пяти часов вечера, 58-летний водитель «Мерседеса» проехал на красный светофор на Проспекте Димитрова и около дома №26 на улице Ленина врезался в автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого был 51-летний водитель. Потом «Мерседес» отлетел в стоявший на светофоре автомобиль «Тойота Пробокс», за рулем которого был 49-летний водитель, который, в свою очередь, отлетел в стоявший сзади него «Ниссан Либерти», за рулем которого был 56-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель одной из иномарок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадал водитель «Тойоты Пробокс», его доставили в больницу для уточнения травм. Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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