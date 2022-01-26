Фото из квартиры, где двое новосибирцев устроили стрельбу, появились в сети

В сети появились фото из квартиры, где двое новосибирцев устроили стрельбу. Фото: ГУ МВД по НСО

В сети появились фото из квартиры, где двое новосибирцев устроили стрельбу. Напомним, ЧП произошло вечером во вторник, 25 января. Полицию на место вызвали соседи, напуганные выстрелами. Когда оперативники прибыли на место, они оцепили двор. После переговоров сибиряки сами открыли им дверь в квартиру.

В квартире был настоящий погром. Фото: ГУ МВД по НСО

— Правоохранители обнаружили в квартире 7 предметов, конструктивно схожих с оружием, 3 пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы. Изъятое направлено на экспертизу, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Подозреваемые, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, доставлены в отдел полиции.

Из квартиры сибиряков изъяли много оружия. Фото: ГУ МВД по НСО

В квартире двое мужчин, судя по снимкам, устроили настоящий погром. Зеркала в доме оказались перебиты, а в телевизор был воткнут кинжал.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Фото: ГУ МВД по НСО

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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