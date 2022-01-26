«Матрешка — Дарт Вейдер»: новосибирские дизайнеры оценили логотипы Новогодней столицы

Дизайнеры высказали свои ассоциации и посоветовали поменять цветовую гамму. Фото: Мелехов и Филюрин | Брендинговое агентство, скриншоты чата дизайнеров

Новосибирские дизайнеры остались не в восторге от логотипов Новогодней столицы России брендингового агентства «Мелехов и Филюрин». Проголосовав в опросе КП-Новосибирск, они посоветовали исправить цвета на более мягкие и приятные, а также рассказали о своих ассоциациях к матрешке и новогодней звезде на елке.

— Шрифты не воспринимаются, яркость адская, какие ассоциации это вообще должно вызывать? Матрешку не узнала, звезду тоже. Почему гамма-то такая традиционно американско-новогодняя? Почему вообще звезда, а не снежинка? Ассоциации нет ни с Россией, ни с зимой, ни с Новосибирском, — сетует один из специалистов.

«Шрифты не воспринимаются, яркость адская». Фото: Мелехов и Филюрин | Брендинговое агентство

Из 236 опрошенных дизайнеров 70% ответили, что цвета логотипа «вырвиглазные», а 25% указали, что оттенки просто «не сочетаются». Почти половина опрошенных заявили, что дизайн им не нравится, и только 1% проголосовали за вариант «очень круто, современно». А ведь художники просто хотели внести наследие авангарда...

Мнения дизайнеров по поводу новогоднего логотипа Новосибирска. Фото: скриншот чата

Дизайнер Ольга Корягина посоветовала исправить цвета на более мягкие, зимние, новогодние, либо добавить третий цвет — белый.

— Пропорции цветов очень некомфортные глазу, — заявила она. — Цвета ассоциируются с тревожной кнопкой или какими-то предупреждающими об опасности знаками. Сама по себе звезда больше похожа на логотип Umbrella. Форма матрешки очень смущает, увидела Дарта Вейдера, — поделилась девушка.

Зато дизайнерам понравился лёд под коньками. Фото: Мелехов и Филюрин | Брендинговое агентство

А вот дизайнер интерьера LeNadi сказала, что ей очень нравится лед, на котором лежат коньки.

Напомним, ранее дизайнер КП-Новосибирск представил, как бы смотрелся орангутан Бату в логотипе Новогодней столицы России.

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