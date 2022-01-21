Фотографии с места пожара в дачном сообществе Новосибирска, на котором погибла пенсионерка, опубликовали в МЧС

Из огня успели спастись женщина с ребенком. Фото: МЧС 54.

В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали фотографии с места смертельного пожара в дачном сообществе «Сад НЭТИ». Там в огне погибла пожилая женщина.

На кадрах, которые опубликовали в МЧС видно, огонь серьезно повредил дачный дом — у него обрушилась крыша. Из полыхающего строения успели выбежать женщина и ребенок. А вот пожилая женщина нет. Позже ее труп нашли среди сгоревших конструкций.

Площадь возгорания составила 80 квадратов. Фото: МЧС 54.

По факту ЧП доследственную проверку проводят следователи. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Фото: МЧС 54.

Ранее КП-Новосибирск писала, что дачный домик загорелся утром 21 января. Площадь возгорания составила 80 квадратов. По данным МЧС, была угроза перехода огня на соседние дачные домики. Пожарные ее ликвидировали.

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