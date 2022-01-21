«Азбука интернета» в Новосибирске: выездные встречи, консультации и живое общение

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, активистам удалось провести несколько выездных мероприятий для людей пожилого возраста. Совместно с партнерами из отделения Российского Красного Креста в Новосибирске они рассказывали пенсионерам о здоровом образе жизни и проводили консультации по работе с компьютером.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны по соглашению между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель проекта - облегчить доступ пожилых людей к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в Сети.

- В прошлом году мы вместе с волонтерами Красного Креста встретились с пенсионерами и сотрудниками социально-реабилитационных центров Тогучина, Мошково, Линево, Куйбышева, Пашино и других городов и поселков региона. На мероприятиях было много людей старше 65 лет, и все они были очень рады учебнику «Азбука интернета». Все же бумажный вариант им гораздо привычнее, чем онлайн-курсы, - отметила директор Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры-онлайн» Татьяна Тарновская.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Пенсионеры-онлайн» в прошлом году подарили 130 учебников «Азбука интернета». Пособия в том числе теперь используются для коллективных занятий в районных советах ветеранов и в ресурсных центрах, чтобы как можно больше людей пожилого возраста научились ориентироваться в Сети.

- Уметь ориентироваться в интернете важно в любом возрасте, потому что постепенно все больше услуг переходит в цифровой формат. В пособии «Азбука интернета» просто и понятно рассказывается о базовых принципах работы на компьютере и в Сети, что как нельзя более актуально для жителей небольших поселков и районных центров: они могут самостоятельно разобраться в теме и пользоваться возможностями цифровизации, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».