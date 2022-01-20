Следователи начали проверку после взрыва на молочном комбинате в Новосибирской области

Следователи выехали на место.

Следователи начали проверку после взрыва на взрыве на складе с мороженном Купинского молочного комбината. Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 20 января. Хлопок произошел во время ремонта холодильного оборудования. В результате произошедшего пострадали трое сотрудников предприятия, сейчас они находятся в больнице.

— На место происшествия выехал следователь территориального следственного органа. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в областном СУ СКР. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ЧП пострадали три человека. Фото: СУ СКР по НСО

Проверку по факту ЧП проводит также прокуратура.

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