Под Новосибирском военные самолеты пролетели в нескольких метрах над людьми

Самолеты пролетели очень низко над землей. Фото: пресс-служба ЦВО
На Обском водохранилище люди заметили несколько военных самолетов, пролетевших очень низко над землей. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили, что там происходило.
— Так молодые летчики-выпускники 2021 года отрабатывали полеты на малых высотах. В рамках тренировок они управляли самолетами Ан-12 и Ан-26 под руководством опытных летчиков-инструкторов. Молодые летчики выполнили элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу. Кроме того, молодой летный состав отработал технику пилотирования при полетах на малых и предельно малых высотах, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Так молодые летчики отрабатывали навыки. Фото: пресс-служба ЦВО
В учебных полетах было задействовано всего четыре самолета. На них свои навыки потренировать могли примерно 100 военнослужащих.
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