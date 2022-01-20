ТИМ/BIM-технологии: Новосибирская область готова к революционному прорыву в сфере «умного строительства»

Губернатор Андрей Травников проинспектировал ход строительства дворца спорта «Ледовый центр Стрижи». Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников проинспектировал ход строительства дворца спорта «Ледовый центр Стрижи», а также готовность к работе новой поликлиники ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3». Новые объекты возводятся при софинансировании из областного бюджета и поддержке Правительства Новосибирской области.

Двухэтажный многофункциональный спортивный комплекс «Ледовый центр Стрижи» на улице Тюленина площадью более 11 тысяч квадратных метров будет включать в себя две ледовых арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Планируется, что он начнет работать в ноябре 2022 года.

Андрей Травников подчеркнул, что арена «Стрижи» — первый в Новосибирской области объект, который изначально полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей.

— Кардинальная перемена — в том, что изначально создается цифровой двойник здания с абсолютно всеми, даже самыми малыми элементами. Этот двойник начинает «жить» сразу после окончания проектирования, и все изменения, запланированные и незапланированные, находят отражение в цифровой модели. После завершения строительства все службы, которые эксплуатируют здание, также имеют перед глазами цифровую модель, с помощью которой можно корректировать проект, — отметил губернатор. — В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объемы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты.

Эта поликлиника - первая открытая в Новосибирске за последние 20 лет. Фото: Правительство НСО

Поликлиника в микрорайоне Стрижи по улице Кубовая рассчитана на 500 посещений в смену. В каждое отделение — взрослое и детское — запроектирован отдельный вход, чтобы потоки не пересекались. Для маломобильных групп населения там предусмотрены грузовые и пассажирские лифты.

Глава региона заявил, что уже в марте в поликлинике будут работать врачи и примут первых пациентов.

— Это — первая полноценная поликлиника, построенная в Новосибирске за последние 20 лет. Кроме того, это первый объект нового формата, и те 7 поликлиник, которые сегодня строят в рамках ГЧП, также нельзя будет называть просто поликлиниками — это огромные многофункциональные амбулаторные центры. У них будет самый широкий функционал — полноценные детское и взрослое отделения, круглосуточный травмпункт, мощнейший блок диагностики. Еще одна важная составляющая этого проекта — сегодня внутри агломерации минздрав Новосибирской области проводит большую работу по более удобному для жителей перекреплению к медицинским учреждениям. К новой поликлинике в Стрижах будут прикреплены пациенты близлежащих территорий, и им не придется ездить в Краснообск, — пояснил Губернатор.

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