Тигр в огне и миньон с шлангом: в Новосибирской области пожарные запустили конкурс снежных фигур

Тигр в огне от спасателей города Обь. Фото: МЧС НСО

В Новосибирской области МЧС ежегодно проводит конкурс между пожарно-спасательными частями на лучшую снежную фигуру. Выбирают ее сами горожане — для этого им нужно всего лишь поставить лайк под понравившейся фотографией скульптуры в соцсетях.

Корабль от Венгероского района. Фото: МЧС НСО

В этом году в конкурсе приняли участие 28 скульптур от разных частей. При этом тематика у фигур была самая разная: от уже полюбившегося всем полосатого символа 2022 года, до пожарных машин.

Снежная фигура от спасателей из Куйбышева. Фото: МЧС НСО

Какие-то части решили ограничиться минимализмом и классикой, слепив монументальные фигуры мужественных спасателей с детьми на руках, а кто-то наоборот решил дать волю фантазии и нарядил в костюм пожарного миньона.

Миньон-спасатель из Дзержинского района явно потерял свою машину в Центральном. Фото: МЧС НСО

В паблике областного МЧС Вконтакте пост со снимками уже набрал более 7,5 тысяч просмотров, а также по паре сотен лайков и комментариев. Окончательные итоге конкурса будут подведены в пятницу, 21 января.

Суровые натуралистичные фигуры из Новосибирска. Фото: МЧС НСО

Пожарная машина из Усть-Тарского района. Фото: МЧС НСО

Немного полинявший тигр из Дзержинского района. Фото: МЧС НСО

Раскрашенные спасатели из Калиненского района Новосибирска и из Чановского.

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