Временный порядок признания лица инвалидом продлен до 1 марта

Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по НСО

Очное освидетельствование возможно по желанию гражданина при обжаловании решения бюро в экспертном составе.

Гражданам, которым инвалидность установлена до 1 марта 2022 года включительно, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу инвалидность будет продлена автоматически на полгода.

Тем гражданам, кто хотел бы пройти освидетельствование для установления группы инвалидности, необходимо сначала обратиться в медицинскую организацию. После проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу.

При этом в направлении на медико-социальную экспертизу указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий.

Направления на медико-социальную экспертизу передаются в бюро МСЭ по электронным каналам связи.

Результаты медико-социальной экспертизы предоставляются освидетельствованному (его законному или уполномоченному представителю) заказным почтовым отправлением.

Сведения об установленной инвалидности автоматически поступают в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Гражданин может ознакомиться в своем личном кабинете в Федеральном реестре инвалидов с информацией об инвалидности и реализации реабилитационных мероприятий.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

• обратиться по телефону горячей линии (383) 319-87-68;

• направить письмо по почтовому адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.