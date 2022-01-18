Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Новосибирске

Мальчика ищут волонтеры и полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

Волонтеры рассказали подробности исчезновения 10-летнего Романа Шмакова в Новосибирске. Напомним, поиски мальчика идут с 17 января.

— Заявку получили сегодня вечером. При работе с заявкой стало известно, что мальчик и его семья проживают в Советском районе буквально пару месяцев. Новое место жительства, новое место учебы. Накануне ребенок ушел в магазин за продуктами и домой не вернулся. Есть информация, что ранее уже был случай обращения в полицию. Ребенок уже уходил из дома. Малолетний возраст и зимнее время — для мальчика это все-таки факторы опасности, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских

Ребенок ушел за продуктами и пропал. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

— Известно, что мальчик и его семья переехали в Советский район недавно, буквально пару месяцев назад. Накануне ребенок ушел в магазин за продуктами и не вернулся. Есть информация, что ранее уже был подобный инцидент и обращение в полицию по этому поводу, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По словам поисковиков, зимнее время может стать дополнительным фактором опасности для пропавшего ребенка. Напомним, если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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