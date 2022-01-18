В поликлинике под Новосибирском не разглядели гигантские очереди после Нового года

От гигантских очередей не осталось и следа. Но надолго ли? Фото: "Новости дня Каинск Барабинск", Минздрав НСО

Неделю назад негодующий пациент Барабинской поликлиники разместил в соцсетях историю о том, что людям приходится несколько дней стоять в очередях, чтобы сдать общий анализ крови. По интернету разлетелись фотографии гигантских очередей по 35 человек, а в комментариях нашлись разозленные очевидцы.

— Очередь на общий анализ крови в Барабинской поликлинике, — лаконично пояснил автор поста. — В коридоре (фото не охватывает) еще 19 человек. Принимают 2 медсестры, раньше сидело 4 человека. Сказать, что это кошмар в период пандемии — ничего не сказать. Люди приходят 2-ой день и не могут сдать анализ! Закрывают кабинет за 5 минут до приема и уходят, — пишет разгневанный новосибирец.

Он уточнил, что кровь на анализ берут до 10:00, а если не «втиснулся», то сдать получится только на следующий день.

Очередь в кабинет забора крови утром 12 января. Фото: "Новости дня Каинск Барабинск"

Пенсионеры гневались и ругались, где-то кричал маленький ребенок, атмосфера в поликлинике была и без того напряженная, так еще и в регистратуре проблемы:

— В регистратуре, чтобы взять талон, нужно просидеть в очереди 2 часа! И, естественно, никакого соблюдения дистанции, так как встать народу негде, — также пациент отметил, что некоторые люди вообще не ходят в поликлиники из-за таких неудобств.

В комментариях новосибирцы рьяно поддержали злободневную тему, высказавшись по поводу чихающих пациентов и отсутствия дистанции.

— Вчера приходила кровь сдавать, весь коридор был людьми забит, как и сегодня, — написала 12 января жительница Барабинска Анжела. — К простым врачам чтоб пройти, надо идти больницу в 7 часу, чтоб точно очереди не было большой.

Кто-то с прошлого года не может попасть к невропатологу, другие жалуются на отделение гинекологии — запись туда ведется на три месяца вперед.

— Это все ерунда! В декабре болел ковидом — в ковидный кабинет по четыре часа в очереди сидишь! — рассказал местный житель Максим.

— Сколько хожу в поликлинику, ни разу не видел 4 медсестер, принимающих анализ крови, очередь такая всегда была, скопление после праздников, ничего удивительного, — скептично высказался под постом частый посетитель медучреждения Костя.

Тем временем под постом появился и официальный комментарий Минздрава Новосибирской области, и у пациентов появилась слабая надежда на «выздоровление» поликлиники.

— Информация передана в администрацию медучреждения для принятия мер по улучшению качества оказания медицинской помощи, — отреагировали в Минздраве.

КП-Новосибирск в тот же день направила запрос в Минздрав Новосибирской области, и ответ из Барабинской поликлиники пришел сегодня, 18 января.

В регистратуре взрослой поликлиники ГБУЗ НСО Барабинская ЦРБ на запрос ответили, что на сегодняшний день в медучреждении открыты три окна, в каждом из которых работает по одному медицинскому регистратору. Также работает колл-центр для приема вызовов и предварительной записи.

— Очередь была в первые дни после праздников в утренние часы. В настоящее время очередей перед окнами нет. В подтверждение фотоотчет холла 1 этажа поликлиники. 18.01.22 время 8-20, — указали в ответе.

Очередь в регистратуру утром 18 января. Фото: Минздрав НСО

В лаборатории той же поликлиники на запрос КП-Новосибирск объяснили иные причины очередей 12 января:

— Очередь перед кабинетами обусловлена началом военной призывной комиссии (первоначальная постановка на воинский учет). В настоящее время забор крови осуществляется в отделении медицинской профилактики, отделении платных медицинских услуг, в процедурном кабинете и 2 кабинета в лаборатории (один для детей, другой для взрослых). В них прием ведут 4 лаборанта, — уточнили в клинико-диагностической лаборатории.

Также в поликлинике уточнили, что отказов в заборе крови на анализ не было, а результаты всегда готовы в тот же день, причем время для забора крови заканчивается не в 10 утра, как писал анонимный пациент в соцсетях, а в 12:00.

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