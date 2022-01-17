Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций осуществил мечту новосибирской девочки-инвалида

Кира хотела попасть на любимый телеканал. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев осуществил мечту девочки из Новосибирска. Ее мама, Светлана Бабанакова рассказала о мечте школьницы на акции «Елка желаний».

— Я подала заявку и не ожидала, что нас выберут. Со мной связалась помощница Максута Шадаева и сказала, что он «сорвал» с елки наше желание и решил его исполнить. Кира, моя дочка, хотела попасть на любимый канал, чтобы познакомиться с некоторыми героями, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Бабанакова, мама Киры. — Нам оплатили дорогу и проживание.

Осуществить мечту помог Максут Шадаев.Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

В самый первый день в Москве школьнице устроили экскурсию по Кремлю, а на следующий день ее привезли на телеканал.

— Кира была в восторге. Она познакомилась в живую с Калякой малякой и Лялей, своими любимыми персонажами. Со своей семьей приехали и сам Максут Игоревич, — вспоминает сибирячка. — Дочка и плакала, и смеялась. У нее был всплеск эмоций.

Кира и ее любимый персонаж Каляка Маляка. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

На третий день Кире вместе с мамой удалось на ВДНХ, а потом пошли на экскурсию на телебашню «Останкино».

По словам Светланы, школьница осталась в восторге от поездки. Да и мама рада, что мечта ее дочки сбылась.

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