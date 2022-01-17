Следователи возбудили уголовное дело после пожара в гараже с бензовозом в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в новосибирском гараже с цистернами с бензином. Фото: Евгений КОЧКИН

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в новосибирском гараже, где хранились емкости с бензином. Напомним, ЧП случилось 16 января: в результате произошедшего пострадал 17-летний подросток. Мальчик получил ожоги и сейчас находится на лечении дома.

— По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в областном следственном комитете. — Сейчас следователи продолжают выяснять все подробности произошедшего.

Напомним, об этом пожаре уже высказался мэр города Анатолий Локоть. Он пояснил, что связано произошедшее ЧП могло быть с нарушением пожарной безопасности при хранении запасов бензина. По словам градоначальника, на подобный частный бизнес — с так называемыми «подъездными заправками» от людей поступает много жалоб. Сейчас в городе на аналогичных объектах проведут проверки.

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