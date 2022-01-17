Новосибирцев удивила толпа мужчин, забравшаяся на крышу пятиэтажки

Группа мужчин активно чистит снег на крыше. Фото: Нина

В Новосибирске группа мужчин, чистящая крышу дома на улице Титова, удивила горожан. Очевидцы поделились с КП-Новосибирск кадрами, на которых видно, как около 24 человек с лопатами счищают снег с крыши.

- Я увидела в окно, что людей очень много с лопатами, как на демонстрации. На крыше уже работали несколько человек, и эти поднялись туда же. Парни все молодые во время оттепели, занялись очисткой снега, чтобы сосульки не висели потом, — рассказала очевидица.

Также, по ее словам, скорее всего, это был уже не первый дом, который они очистили, так как темп работы у них был впечатляюще быстрый.

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