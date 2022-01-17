Житель Новосибирска устроил на Алтае смертельное ДТП и скрылся. Фото: МВД 54.

Житель Новосибирска, 42-летний мужчина, сбил на Алтае 30-летнего парня. ДТП произошло 6 января на улице Иртышской в Бийске. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь — слишком серьезными оказались травмы. А вот водитель после наезда уехал с места ДТП. Кроме того, он попытался скрыть следы преступления.

— Полицейские, проводившие осмотр места происшествия, изъяли разбросанные по дороге осколки, опросили граждан, которые обнаружили мужчину, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. В результате кропотливой работы сотрудники ГИБДД установили личность подозреваемого, которого задержали по месту жительства в городе Новосибирске, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции установили, что 42-летний новосибирец, водитель «Фольксваген Пассат», попытался скрыть повреждения машины. Так, сибиряк успел поменять капот и избавился от бампера.

На него завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.