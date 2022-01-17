Еще 16 пациентов умерло от коронавируса в Новосибирской области

Еще 316 человек выписались из ковидных госпиталей с выздоровлением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 января оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 16 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 68, 61, 71, 84, 69 лет и женщины в возрасте 62, 59, 58, 49, 71, 68, 28, 84, 81, 64 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 452 человека. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 452 человека, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 99 112 человек, за последние сутки их прибавилось 230. Выздоровели за день больше — 316 человек, а всего выписаны с выздоровлением 70 131 человек.

В отделениях реанимации лежат 279 пациентов, среди них 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 483 человека, в том числе 22 ребенка.

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