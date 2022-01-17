Уточненный прогноз погоды в Новосибирске на Крещение 2022: ударят ли морозы

Синоптики рассказали, какой будет погода 19 января.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды в Новосибирске на Крещение 2022. Как и полагается, 19 января будет холодно. Самая низкая отметка, которую покажут столики термометров — минус 20 градусов.
— На Крещение предполагается умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью — минус 13-15 градусов, в пригороде до минус 20. Днем — минус 11-13 градусов, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска назвала, где в городе в ночь на Крещение будут работать купели.
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