Синоптики объяснили резкое потепление и морозы в Новосибирске циклоном «Эльза»

Температура воздуха начнет снижаться в ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали о том, что причиной резких морозов и резких потеплений является циклон «Эльза», который продолжает находиться над Новосибирском.

— Про циклон, который мы наблюдали на прошлой неделе: он в районах европейской территории, вчера находился уже над районами Екатеринбурга и сейчас он сменил направление и движется в северо-восточном направлении. На территории Новосибирской области располагалась и пока еще сохраняется теплый сектор, в южной части этого циклона и юго-восточной, в теплом секторе циклона, сегодня ночью происходил аномальный вынос тепла с Казахстана, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Именно по этой причине в ночные часы по Новосибирской области поднималась аномально высокая температура, примерно на 6...10 градусов по всей области.

Специалисты также дали прогноз на ближайшие пару дней.

Во вторник, 18 января, ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит -11- -13, а днем -9...-11 градусов.

19 января, в среду, в целом без осадков, ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура ночью -13...-15, днем — -11...-13 градусов

В четверг, 20 января, также преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Ночью температура будет -17...-19, в пригороде до -24, ночью будет -12...-14 мороза.

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