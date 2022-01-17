Из Новосибирска вывезли цистерны с опасным веществом после утечки газа
Фото: Олег УКЛАДОВ
Последствия утечки газа из цистерны на станции Инская в Первомайском районе полностью ликвидированы. Теперь поезд с ней отправится дальше, в пункт назначения. Об этом стало известно в понедельник, 17 января, на оперативном совещании регионального Правительства.
— Развернуто три поста радиационно-химического наблюдения, превышения показателей ПДК в воздухе нет, 14 января произведены работы по перекачке химического вещества из аварийной емкости в порожнюю, платформы с железнодорожными цистернами направлены в пункт назначения, на сегодня находятся на станции Клещиха, — рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
Напомним, на станции Инской произошла утечка диметиламина. Это высокотоксичное вещество, производное аммиака. Оно не имеет цвета, обладает резким специфическим запахом, а при охлаждении сжижается в бесцветную жидкость. Может раздражать кожу и слизистые оболочки, а при высоких концентрациях поражает печень и центральную нервную систему.
На месте аварии работали ученые СО РАН и специалисты из авиазавода, а в настоящее время жизни и здоровью новосибирцев ничего не угрожает.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как ликвидировали утечку газа в Первомайском районе.
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