Новосибирская полиция ищет грабителя, нападавшего на пенсионерок

Кражи мужчина совершил в этом месяце. Фото: МВД 54

В Новосибирске разыскивают мужчину, который ограбил троих пенсионерок, отобрав у них сумки силой. Серийного вора ищут сотрудники полиции.

— Установлено, что в январе текущего года злоумышленник с применением физической силы похищал у пожилых людей сумки, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка просят тех, кто располагает информацией о местонахождении злоумышленника сообщить в Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России г. Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-21-11, 8 (383) 232-20-96, 8 (383) 232-20-95, 8-913-989-00-77. Анонимность гарантирована.

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