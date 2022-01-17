В Новосибирске на пожаре в гараже, где загорелся бензовоз, пострадал 17-летний подросток. Фото: Евгений КОЧКИН

В понедельник, 17 января, стало известно, что на пожаре в Октябрьском районе Новосибирска, где сгорел бензовоз, пострадал человек. Речь о 17-летнем подростке. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— После завершения всех неотложных работ и ликвидации последствий происшествия в дежурные службы поступила информация о пострадавшем 17-летнем подростке, который в момент возникновения возгорания находился вблизи гаража. После чего он самостоятельно обратился в ожоговый центр, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, пожарные отстояли от огня соседние строения. Площадь крупного пожара составила 100 квадратов. Возгорание по повышенному номеру «1-БИС» тушили 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее КП-Новосибирск писала, мэр Анатолий Локоть сообщил, что пожар связан с возгоранием хранящихся запасов бензина. По словам градоначальника, это такой частный бизнес, который широко распространен в Новосибирске — подъездной заправочный пункт. Он сообщил, что теперь власти проверят аналогичные объекты в городе.

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