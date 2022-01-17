Новосибирцы хотят повысить минимальный размер зарплаты до 35,7 тысячи рублей в месяц

Сумма желаемого минимума за год выросла на 3600 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы хотят увеличить минимальный размер оплаты труда до 35,7 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте исследовательского центра сервиса SuperJob.

Жители Новосибирска на вопрос о желаемом минимуме оплаты труда ответили, что хотели бы установить МРОТ в размере 35700 рублей. Самыми требовательными оказались москвичи: они хотят повысить МРОТ до 42 тысяч рублей в месяц.

Исследователи сравнили итоги опросов новосибирцев за ноябрь 2020 года и за январь 2022 года. Сумма желаемого минимума за год выросла на 3600 рублей.

Создатели опроса отметили, что в среднем зарплата по стране в октябре 2021 года составляла почти 55 тысяч рублей. Напомним, на 2022 год размер МРОТ в Новосибирской области составляет 17362 рубля 50 копеек в месяц.

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