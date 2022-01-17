В Новосибирске пойманных с поличным магазинных воров просят расплатиться на месте

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Тех, кто соглашается, чаще всего отпускают после проведения профилактической беседы о недопустимости совершения правонарушений. Тех же, кто отказывается добровольно платить за украденный товар, гарантированно ждет разбирательство в полиции и, возможно, суде. Следует отметить, что подавляющее большинство задержанных предпочитают за украденное рассчитаться.

14 января в супермаркете Центрального района мужчина, задержанный охранником за хищение шоколадной плитки «Альпен Голд» стоимостью 74 рубля, согласился оплатить украденный товар и пообещал, что больше никогда не будет воровать.

За украденный подростком 15 января в магазине на улице Забалуева мармелад стоимостью 109 рублей заплатили родители, вызванные на место ЧП. Они тоже клятвенно заверили службу безопасности магазина в том, что подобное больше не повторится.

А вот мужчина, похитивший в тот же день в 12.47 в том же супермаркете две бутылки пива, был не только задержан, но и передан полицейским. Пойманный с поличным, он категорически отказался платить за украденное пиво. Бутылки у него были изъяты, а сам он доставлен в РОВД.

Та же участь постигла воришку, укравшего 15 января в магазине в Горском микрорайоне бутылку перцовой настойки стоимостью 97 рублей. Платить за спиртное у него не было ни желания, ни средств. Для дальнейшего разбирательства охранники передали его полицейским.

Мужчина, похитивший 16 января в супермаркете на улице Кошурникова бутылку виски стоимостью 1400 рублей, по решению руководства магазина был отпущен. Он на месте рассчитался за алкоголь и унес бутылку как вполне добросовестный покупатель.

Разумеется, в случае рецидива никакого снисхождения к ворам уже не будет.