В Новосибирской области ковидные колл-центры работают в усиленном режиме

На сегодняшнее утром в колл-центре работают 116 операторов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области продолжают в усиленном режиме работать ковидные колл-центры. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр здравоохранения области Константин Хальзов.

— За прошедшую неделю самый загруженный день у колл-центра был понедельник, тогда было самое большое количество обращений и в колл-центры, и в первичное звено. Но хочу сказать, что в остальные дни все работало в штатном режиме. Количество выездов скорой помощи уменьшилось, за неделю почти на полторы тысячи меньше, чем на предыдущей неделе в выходные дни. Мы понимали, что будет напряжение по работе колл-центра и старались держать минимум 100 операторов. Поэтому среднее время дозвона получалось порядка 30 секунд, — заявил Хальзов.

Также он отметил, что на сегодняшнее утро, 17 января, 116 сотрудников работают в колл-центре. Среднее время дозвона до них составляет 5 секунд.

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