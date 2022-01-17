Под Новосибирском грабитель зарезал пенсионерку из-за 20 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области пенсионерку зарезали из-за 20 тысяч рублей. Мужчина ночью пьяный пришел домой к женщине и ударил ее сначала ножом в грудь, а потом несколько раз в шею. После чего украл у погибшей деньги.

— Пенсионерке был 61 год. Ранее она была знакома с подозреваемым. Его уже удалось задержать, и он дал признательные показания, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством, кражи, грабежи и разбой.

— Подозреваемый освободился из колонии за пару дней до того, как зарезал пенсионерку, — говорит источник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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