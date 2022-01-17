Под Новосибирском грабитель зарезал пенсионерку из-за 20 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области пенсионерку зарезали из-за 20 тысяч рублей. Мужчина ночью пьяный пришел домой к женщине и ударил ее сначала ножом в грудь, а потом несколько раз в шею. После чего украл у погибшей деньги.
— Пенсионерке был 61 год. Ранее она была знакома с подозреваемым. Его уже удалось задержать, и он дал признательные показания, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством, кражи, грабежи и разбой.
— Подозреваемый освободился из колонии за пару дней до того, как зарезал пенсионерку, — говорит источник.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер