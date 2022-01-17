Жители Бердска в Новосибирской области остались без горячей воды

Школьники будут мерзнуть до 21 января Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 17 января, в четырех домах и школе Бердска отключили горячую воду. Об этом сообщают на сайте Комбината бытовых услуг.

Из-за дефекта запорной арматуры воду отключат до 17 часов на улицах Лелюха, 26; Комсомольской, 24 и Первомайской,11.

Также сообщалось, что из-за проведения плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-4Б по адресу Трудовая, 12, и в школе № 3 «Пеликан» отключат горячую воду с 9 утра 17 января до 16 часов 21 января.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы почти 40 зданий останутся без горячей воды и тепла.

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