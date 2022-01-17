В Новосибирске 17 января изменится график работы главного катка у НОВАТа. Фото: Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

В понедельник, 17 января, в Новосибирске главный каток у НОВАта откроют позже на два часа. Пускать посетителей на него начнут с 17:00, а не с трех часов дня, как обычно по понедельникам. Связано это с резким потеплением. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

— Специалисты муниципального учреждения «Стадион» подчеркивают, что на заливку при таких условиях понадобится больше времени., — уточнили в Управлении.

В мэрии напомнили, со вторника по воскресенье каток работает с 11:00 до 22:00, а по понедельникам с 15:00 до 22:00. Коньки выдают до 21:00.

На катке есть теплые раздевалки для посетителей, камеры хранения и пункт проката. Стоимость проката коньков для взрослых — 156 рублей в час, цена для детей и пенсионеров составляет 83 рубля в час. Со своими коньками вход на площадку бесплатный.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в конце января каток и елку у НОВАТа демонтируют.

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