В коттеджном поселке Новосибирска появился «левитирующий» дом

Левитирующий дом под Новосибирском. Фото: interior.ru

В коттеджном поселке «Европейский» появился «летающий» дом, состоящий из нескольких отсеков, словно парящих в воздухе. Они держатся на тонких, но устойчивых балках.

Создал этот шедевр новосибирский архитектор Юрий Куликов. Внутри четырехуровневого дома много лестниц и свободного места, что продолжает идею «полета». В интерьере архитектор решил оставить бетонные стены, но развесил картины — яркие акценты на сером фоне, их фото он публикует в своем Instagram.

Архитектор собирает коллекцию картин современных художников. Фото: yurakulikov12

Перепад рельефа на участке составляет восемь метров, но это было творцу даже на руку: часть дома приподнята на 12 метров над землей и скрывается в кроне деревьев, поэтому участок под ней остается свободным.

Необычный интерьер на одном из этажей дома. Фото: yurakulikov12

Юрий Куликов не просто живет в этом доме, так он делает своеобразную рекламу: жители поселка видят строение и сразу задаются вопросом, кто его построил.

Напомним, ранее КП-Новосибирск составляла подборку самых дорогих и необычных коттеджей Новосибирска.

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